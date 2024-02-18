شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر استعداداته لمواجهة المقاولون العرب اليوم، الأحد، في مباراة الجولة 13 من عمر مسابقة دوري NILe، والتي تجمع الفريقين فى الرابعة عصر غدٍ الاثنين.

مودرن فيوتشر خسر الجولة الماضية أمام بلدية المحلة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الخميس الماضي باستاد غزل المحلة بالجولة 12 من عمر المسابقة المحلية.

وتعتبر مباراة بلدية المحلة هي أول مهمة رسمية لتامر مصطفى المدير الفني الجديد لمودرن فيوتشر، والذي تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفا لحسام حسن الذي رحل لتدريب المنتخب الوطني.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وخسر في مباراتين وتعادل في 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 9 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أخرى.

وأنهى مسؤولو مودرن فيوتشر إجراءات السفر إلى جنوب أفريقيا، والمقرر لها 21 فبراير الجاري، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، والمقرر لها 25 من نفس الشهر.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.