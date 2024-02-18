شكرا لقرائتكم خبر عن اللقب مصرى.. على فرج يتأهل لمواجهة مازن هشام فى نهائى هيوستن للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل ثنائي وادي دجلة، علي فرج ومازن هشام، إلى الدور النهائي ببطولة هيوستن لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 13 إلى 18 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألاف دولار.

وفاز علي فرج في الدور نصف النهائي على مواطنه كريم عبد الجواد بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-5.

كما فاز مازن هشام على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة

3-2، في مباراة استغرقت 62 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-9, 9-11, 11-5, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بواقع 8 لاعبين، وهم: علي فرج، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، مصطفى عسل، مازن هشام، يحيى النوساني، علي أبو العنين، وكريم الحمامي.

ويحمل البطل المصري مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع عالمياً لرجال الاسكواش، لقب بطولة هيوستن عن نسخة العام الماضي، وذلك بعدما تغلب في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، على الإنجليزي محمد الشوربجي.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر فبراير الجاري، وحافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ 37 على التوالي ورقم 195 فى تاريخه، كما حافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج، على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ24 على التوالي والـ 234 في تاريخها.