شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحسم مصير فخر الدين بن يوسف من المشاركة أمام البلدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادي المصري الزمن لحسم مصير التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق من المشاركة أمام بلدية المحلة، بعد الإصابة التي أبعدته عن المشاركة مع الفريق البورسعيدي خلال الفترة الماضية، ومن المقرر حسم مصير اللاعب من المشاركة خلال الساعات المقبلة.

ويعاني فخر الدين بن يوسف من شد فى سمانة القدم، تسبب فى غيابه عن اللقاء الماضي للمصري أمام الجونة والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل للفريق أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، والتي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى التدريبات على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بلدية المحلة ، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق العشرين من فبراير الجاري.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق، قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.