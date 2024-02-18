موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة فريق الهلال ضد الرائد، والتي ستقام اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي، والقنوات الناقلة.

وسيلاقي فريق الهلال نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الرائد في الدوري السعودي

ستقام مباراة الهلال ضد الرائد اليوم الأحد الموافق 18 فبراير في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

سيتم إذاعة مباراة الهلال ضد الرائد عبر شبكة قنوات SSC السعودية.

ويتصدر فريقةالهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 53 نقطة.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الرائد

حراسة المرمى ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني – حسان تمبكتي – علي البليهي – سعود عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيش – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: الدوسري – مالكوم – ألكسندر متروفيتش.