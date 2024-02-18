شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرسم خطة مواجهة الإسماعيلي الليلة استعداداً للظهور الأول مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يرسم البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، خطة مواجهة الإسماعيلي فى المباراة المقرر لها غدًا الاثنين باستاد الإسماعيلية، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض الفريق اليوم، الأحد، البروفة الأخيرة للمباراة، والتي ستكون المباراة الرسمية الأولى التي يخوضها جوميز بعد توليه المسؤولية خلفًا لمعتمد جمال.
ومن المقرر أن يستقر جوزيه جوميز خلال المران الختامي الذى سيخوضه الفريق اليوم، الأحد، على التشكيل الأساسي الذى سيخوض به المباراة، وفقًا للطريقة التي سيعتمد عليها في لقاء الدراويش.
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