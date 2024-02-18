شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه قطر فى نهائى البطولة الودية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الأحد منتخب مصر لكرة السلة رجال مع نظيره منتخب قطر فى ختام البطولة الودية التى تقام بالدوحة، وذلك بعد أن صعد إلى النهائي عقب التغلب على الأردن فى قبل النهائي أمس السبت.

وصعد منتخب السلة إلى نهائي البطولة بعد الفوز فى أول جولتين أمام البحرين ثم الأردن.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من: أحمد أبوالعلا بيبو، يوسف شوشة، أنس اسامة، أحمد عادل، عمر طارق، باتريك يوسف، خالد عبد الناصر، يوسف رفعت، كريم حاتم، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، هيثم كمال، أحمد ياسر ريحان وسيف قيدار هنداوي.