شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى إجراءات السفر لغانا لمواجهة ميدياما فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية، إجراءات السفر إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما الغاني فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وتغادر بعثة الفريق الثلاثاء المقبل على متن طائرة خاصة لخوض مباراة ميدياما.

وقام الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء ترتيبات السفر من حجز تذاكر الطيران والإقامة هناك، بالإضافة إلى منح اللاعبين التطعيمات اللازمة ضد الأمراض المُنتشرة هناك خاصة الذين لم يسبق لهم السفر مع الفريق في رحلات أفريقية قبل ذلك.

ويقع فريق الأهلى فى المجموعة الرابعة من عمر دورى أبطال أفريقيا برفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها غدا الاثنين باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً، وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.