شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق الإسماعيلى، بقيادة إيهاب جلال تدريباته، اليوم الأحد، استعداداً لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدورى المصري والمقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه، ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة التي تدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لكلاسيكو "أولاد العم".

ويجهز إيهاب جلال كلا من أحمد الشيخ القادم من الاتحاد السكندرى في الانتقالات الشتوية، والذى غاب عن مباراة سيراميكا لعدم الجاهزية، وهشام محمد القادم من بيراميدز والذى غاب أيضا عن مباراة سيراميكا للإصابة، من أجل الاستعانة بهم أمام الزمالك .

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

ويعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك، محمد عبد الغنى، عمرو السيسى، محمد طارق، حاتم سكر، عبد الله محمد، على ياسر، محمد حسام "بيسو"، كريم عبد الحق، أحمد زكى، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، وعبد الله جمعة.

وفى المقابل، تعاقد الزمالك مع كل من عبد الله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الأوغندى موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.