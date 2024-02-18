الدوري السعودي اليوم .. تشكيل الهلال المتوقع في مواجهة الرائد

ياسر رشاد - القاهرة - مع دقات الرابعة عصرا بتوقيت القاهره والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية تنطلق مواجهة الجولة 20 من منافسات دوري روشن للمحترفين والتي تجمع الهلال بنظيره الرائد على ملعب المملكه ارينا بالعاصمه السعودية الرياض.

وتعود مسابقة الدوري السعودي مرة اخرى بعد فتره توقف قاربت الشهر والنصف بسبب توقف مسابقات الكرة الآسيوية على هامش بطولة كاس الأمم التي اقيمت فعاليتها بدوله قطر اخيرا.

وياتي تشكيل الهلال المتوقع للقاء على النحو التالي .

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

لوسط: مالكوم، روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش.

الهجوم: سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو، ألكسندر ميتروفيتش