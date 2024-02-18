"بعد هدف صلاح في برينتفورد ".. تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - اقترب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الحالي، بعد تقليص الفارق لهدف واحد مع المتصدر إيرلنج هالاند، صاحب الـ 16 هدفاً.

وتمكن محمد صلاح من تسجيل هدف، في فوز فريقه على حساب برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفاً في البطولة حتى الآن.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن، كالتالي:

1- إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي) - 16 هدفاً

2- محمد صلاح (ليفربول) - 15 هدفاً

3- سولانكي (بورنموث) - 14 هدفاً

4.أولي واتكينز (أستون فيلا) - 13 هدفا

5.بوكايو ساكا (أرسنال) - 12 هدفا

ويعد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي مساهمة في الأهداف هذا الموسم بـ24 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 15 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.