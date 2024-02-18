شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تفاضل بين أمين عمر ومعروف لإدارة نهائي كأس مصر بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة ، برئاسة فيتور بيريرا، بين الثنائى أمين عمر ومحمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلى والزمالك، المقرر لها يوم 8 مارس المقبل بالسعودية.

وشارك الثنائى في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة وقدما مستويات جيدة، كما تم اختيارهما للقائمة المبدئية للمشاركة فى مونديال 2026.

من جانبه، أكد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة المقبلة ستكون جميع المباريات القوية فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بطاقم تحكيم مصري، ولا يوجد أى تفكير فى استقدام أجانب.

وقال فاروق، "حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي الكأس بطاقم مصري، ومش معقول بعد النجاح فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وظهور الحكام بهذا الشكل يكون هناك استقدام لحكام أجانب، وتم تكريم الحكام المصريين الأربعاء الماضي بحضورأشرف صبحى وزير الرياضة".

وشدد فاروق على أنه كان يتوقع تألق الحكام المصريين فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت فى كوت ديفوار وكانوا بالفعل منتخب مصر الثاني، والحكام تعمل بشكل جيد من أجل تشريف الكرة المصرية.

وظهر الحكام المصريين بصورة رائعة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة وكان أدار محمود عاشور المباراة النهائية أمس بين كوت ديفوار ونيجيريا كحكم فيديو VAR .

وأشار إلى أننا لدينا حكام يستطيعون التواجد فى كأس العالم المقبل 2026، وأنه يضمن ذلك، وأمين عمر ومحمد معروف هم الأقرب للتواجد فى كأس العالم المقبل 2026 بعد النجاحات الأخيرة وسيكونوا فى المعسكرات المقبلة استعدادا للمونديال.

وأكد أن محمد معروف الحكم الدولي تعرض للظلم فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة فى كوت ديفوار من قبل كاف بشأن إدارة المباريات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وكان يستحق التواجد فى أكثر من مباراة أخرى بسبب مستواه الرائع.

وأضاف، "محمود عاشور كان يستحق التواجد فى كأس العالم الأخير فى قطر، وهو أحد أفضل حكام الفيديو فى أفريقيا ويعتبر الأفضل ولكنه اتظلم كثيرا".