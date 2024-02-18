الدوري السعودي اليوم .. بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام الرياض

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المملكه العربية السعودية مواجهة الجوله 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين روشن والتي تجمع اتحاد جده بنظيره الرياض على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وتعود مسابقة الدوري السعودي مرة اخرى بعد فترة توقف شهر ونصف بسبب بطولة كأس الأمم الاسيوية التي اقيمت فعاليتها احيانا بدوله قطر.

المقرئ اذاعه اللقاء عبر شبكه قنوات اس سي سي الناقل الحصري للفعاليات المحليه داخل السعودية.

ومن المتوقع ان يبدأ فريق اتحاد جدة اللقاء بتشكيل يضم كل من ..

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: مد الله العليان، أحمد حجازي، حسن كادش، فواز الصقور.

الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، فيصل الغامدي، مروان الصحفي.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله، كريم بنزيما.