شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أمريكا بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة منتخب أمريكا غدا، الاثنين، فى الجولة الثالثة بالدور الأول ببطولة كأس العالم بالإمارات.

وأعلن مصطفى لطفي، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، القائمة النهائية للاعبين التى تشارك فى بطولة كأس العالم المقامة فى الإمارات فبراير الجاري.

وتضم القائمة كلا من: محمد السيد، ابراهيم حسن، مصطفي سمير، مصطفى شيكا، حسان محمد، أحمد الشحات، مصطفي على صاصا، الحسيني طه، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي لوحا، إسماعيل بهجت.