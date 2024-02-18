شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على مشاركة وسام أبو على مع الأهلى أمام ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، على إشراك وسام أبو على مهاجم الفريق فى لقاء ميدياما الغانى، للاستفادة بجهوده فى إنهاء ظاهرة إهدار الفرص السهلة أمام المرمى، والتي عانى منها المارد الأحمر، وتسببت فى انتهاء مباراتى الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري ذهاباً وإياباً بالتعادل السلبى.

وتأكد لحاق وسام أبو على بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، بعد خوض اللاعب فترة التأهيل الخاصة به.

ومنح الجهاز الطبي بالاهلى وسام أبو على تطعيمات السفر لغانا ليصبح جاهزاً لمرافقة المارد الأحمر في الرحلة المقبلة.

وكان سام أبو علي قد تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بعد نهاية مران الفريق الأحمر وخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد جاب الله.

وانتقل وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادماً من نادي سيريس السويدي مقابل مليوني يورو لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

من جهته يعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى ، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 يوليه فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري باستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.