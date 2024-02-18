شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يستقر على الدفع بـ"السعيد" فى وسط ملعب الزمالك أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، على الدفع بعبد الله السعيد الوافد الجديد لصفوف القلعة البيضاء فى الانتقالات الشتوية الأخيرة فى منطقة وسط الملعب، بعدما نجح فى خطف أنظار المدرب فى التدريبات والمباريات الودية التى خاضها الفريق.

ويؤمن جوميز بأن عبد الله السعيد من اللاعبين الذين سيكون لهم دور كبير مع الزمالك فى الفترة المقبلة، بعدما لمس البرتغالى فاعلية اللاعب القوية أثناء الزيادة الهجومية فى المران الجماعى، فضلاً عن موهبته فى إنهاء الفرص والمقدرة على الاحتفاظ بالكرة فى أصعب المواقف.

ويرى جوميز أن عبد الله السعيد مميز فى المراوغة والمثابرة والتحكم بالكرة، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق التوازن فى منظقة وسط الملعب والربط بين دفاع وهجوم القلعة البيضاء،الأمر الذى يعد ظاهرة مبشرة بالخير لمستقبل الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر لها غدًا الاثنين، فى الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.