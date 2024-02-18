شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: أليو ديانج يجري جراحة قطع فى غضروف الركبة خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المالى أليو ديانج لاعب الأهلى، سيجري جراحة قطع فى غضروف الركبة خلال ساعات قليلة.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم:" ديانج كان يعانى من إصابة فى الركبة جاء التشخيص الأول لها أنها "رشح" ولكن مع استمرار المعاناة أثبتت الأشعة وجود قطع فى غضروف الركبة وسيخضع اللاعب لجراحة عاجلة خلال أيام".

ويبحث أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى، ترتيبات جراحة الركبة التى من المقرر أن يخضع لها المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق خلال الساعات المقبلة.

وتأكد غياب ديانج عن مباراة الأهلى أمام ميدياما الغاني، المحدد لها الجمعة المقبل 23 فبراير، بسبب الإصابة، ويعاني ديانج من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة ستبعده عن الفريق قرابة الأربعة أسابيع على أقل تقدير.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام.

وغاب ديانج عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي بسبب الإصابة.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي في 3 مباريات متتالية بدوري أبطال إفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة ميدياما الغانى المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبلة في غانا بالجولة الخامسة لدوري ابطال افريقيا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب إرتباطات الأهلي الأفريقية .