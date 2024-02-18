تعرف على تصنيف فرق دوري سيدات الطائرة قبل إجراء قرعة دور الثمانية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على منافسات الدور التصنيفي لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم 2023-2024 مساء أمس السبت و الذي أقيم على مدار يومين .



وشهدت مباريات الجولة الثانية التي أقيمت أمس السبت تحقيق الأهلي الفوز للمرة الثانية على الزهور و كذلك فوز الزمالك على وادى دجلة للمرة الثانية ، وفاز سبورتنج على الشمس و كرر سموحة فوزه على الصيد.

وبذلك سيكون تصنيف الفرق قبل إجراء قرعة دور الثمانية التي تقام اليوم الأحد كالتالي:



التصنيف الأول : الأهلي و الزمالك و سبورتنج و سموحة.

التصنيف الثاني : الصيد و الشمس و الزهور ووادي دجلة.

و يقام دور الثمانية بدوري سيدات الكرة الطائرة بنظام البيست أوف 3.