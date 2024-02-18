شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يعود لتشكيل سيراميكا لتعويض غياب ريان أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، على إعادة النيجيري جون إيبوكا للتشكيل الأساسى فى مباراة الجونة، المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى nile لكرة القدم.

ويدفع الرمادى بالنيجيرى إيبوكا لتعويض غياب أحمد ياسر ريان الذى تم طره في مباراة الإسماعيلى الماضية، وتم إيقافه مباراتين ليغيب رسميا عن مواجهة الجونة وبلدية المحلة.

ويعول أيمن الرمادى على سرعات وإمكانيات جون إيبوكا في قيادة الفريق لتحقيق الفوز والثلاث نقاط، كما يستعيد فريق سيراميكا خدمات أحمد هانى أمام فريق الجونة، بعدما غاب أمام الإسماعيلى، للإيقاف بعد حصوله على 3 إنذارات.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دور Nile برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.