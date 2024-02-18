شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يستعين بوسائد داعمة للركبة فى بداية تأهيله بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ محمود حمدي الونش، لاعب فريق الزمالك، المرحلة الأولى من التأهيل بعد إجراء جراحة الصليبى والتى خضع بها فى ألمانيا خلال الأيام الماضية. ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من تأهيل الونش لمدة ثلاثة أسابيع، مع استخدام اللاعب الوسائد الداعمة للركبة مع عدم وضع حمل عليها بعد الجراحة.

وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.