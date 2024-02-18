شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتحدث مع نجوم الأهلى عن ظاهرة إهدار الفرص السهلة قبل مواجهة ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، اجتماعاً مع لاعبيه للحديث عن أخطاء مباراة شباب بلوزداد الجزائري، التى تعادل فيها المارد الأحمر سلبيا، وشهدت إهدار فرص سهلة بالجملة أمام المرمى.

ويرغب كولر فى تحذير لاعبيه من خطورة استمرار هذه الظاهرة قبل المباراة المرتقبة أمام ميدياما الغانى، وهو اللقاء الذى يطمح فيه الأهلى لتحقيق فوز يعلن صعوده لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ضمن خطة الحفاظ على اللقب القاري.

ويستعد الأهلى لمواجهة ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل فى غانا بالجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى ، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.

وتعادل الأهلي سلبيا مع شباب بلوزداد في ملعب 5 جويليه في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.

ولأول مرة يتعادل الأهلي فى 3 مباريات متتالية بدوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2012-13 حينما تعادل في 4 مباريات متتالية.

وللموسم الثالث على التوالي يكتفي الأهلي بفوز واحد في أول 3 جولات له بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ورفع الأهلي رصيده لـ 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، ويأتي خلفه يانج أفريكانز التنزاني وشباب بلوزداد برصيد 5 نقاط، ويتذيل ميدياما الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويأمل كولر في تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبيه منعاً لتكرارها في مباراة بمباراة ميدياما الغانى فى دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي.

ورفض الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فكرة السفر لغانا مباشرة من الجزائر مفضلا العودة للقاهرة أولا.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الثالثة عشر التي كان مُقرراً لها الاثنين المقبل الموافق 19 فبراير الجاري بإستاد الكلية الحربية لموعد يتم تحديده لاحقاً وذلك بسبب ارتباطات الأهلي الأفريقية.