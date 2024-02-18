شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستعين بالمصرى لاستكشاف الجونة قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان أيمن الرمادى، المدير الفني لفريق سيراميكا، بمباراة المصرى الأخيرة لاستكشاف فريق الجونة، قبل المواجهة المقرر لها الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

وعكف أيمن الرمادى على مشاهدة مباراة الجونة والمصرى، لمعرفة كل كبيرة وصغيرة عن النادى الساحلى، ومن أجل إبطال نقاط القوة واستغلال نقاط الضعف للعودة لسكة الانتصارات بعد السقوط أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

وفى سياق آخر، هدد أيمن الرمادى اللاعبين المقصرين بإحالتهم إلى دكة البدلاء بعد انخفاض مستواهم في مباراة الإسماعيلى، ومنح الفرص للصفقات الجديدة للدخول في التشكيل الأساسى بدلا منهم.

وعقد أيمن الرمادى جلسة مع اللاعبين الجدد ووعدهم بمنحهم الفرص كاملة في المباريات المقبلة، بعدما بدأ منحهم دقائق في المباريات السابقة، وخاصة النيجيرى فيبو أكيم القادم من بلدية المحلة بعدما قام باستبداله بعد 30 دقيقة فقط أمام الإسماعيلى، وأكد له أن التبديل لظروف المباراة وأكد على ثقته في قدراته ومنحه فرصته كاملة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز التاسع فى ترتيب جدول دور Nile برصيد 14 نقطة جمعها من 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز فى 4 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.