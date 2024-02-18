شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد أوقيانوسيا للجمباز: مصر تنظم كأس عالم استثنائياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأسترالي دينيس موبراي، رئيس اتحاد أوقنايوسيا للجمباز، بتنظيم مصر لكأس العالم للجمباز الفني المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 المقامة حاليا باستاد القاهرة الدولي بمشاركة 70 دولة.

وقال دينيس موبراي، "التنظيم المصري لهذه النسخة من كأس العالم مميز والافتتاح كان استثنائيا، وأعجبتني الموسيقى والعروض التي تخللها الحفل وكان عملا احترافيا استمعت بمشاهدته".

وأضاف أن البطولة تشهد تطورا عاما بعد الآخر بفضل التنظيم الرائع من اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، وظهر ذلك بوضوح بعد مشاركة 70 دولة فى نسخة هذا العام، بفضل النجاح التنظيمي الكبير والبنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها مصر.

واختتم رئيس اتحاد أوقيانوسيا للجمباز قائلا، "الاتحاد المصري قدم عملا ممتازا خلال 5 سنوات ويمكننا رؤية التطور الكبير للجمباز المصري وذلك ناتج عن عمل جماعي ونظرة كبيرة للمستقبل".

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.

ويشارك فى منافسات البطولة 293 لاعبا ولاعبة من 70 دولة وهو أكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وتختتم اليوم، الأحد، فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري وهي احدى سلسلة البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وينافس ثنائي مصري في نهائيات اليوم الأخير من البطولة المونديالية وهما: "أحمد المراغي على جهاز العقلة وجنى محمود على جهاز الحركات الأرضية.

وكان "المراغي" قد صعد للنهائيات بمجموع نقاط 14.070 نقطة، ليحجز لنفسه مكانا ضمن أفضل 8 لاعبين على مستوى العالم.

وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية تأهلت جنى محمود بعدما جاءت في المركز السادس بمجموع نقاط 12.630.