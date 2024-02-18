شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن نادر يصل القاهرة اليوم لإنهاء أوراقه والمشاركة مع منتخب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل عبد الرحمن نادر لاعب فريق فونيكس الأسترالي إلى القاهرة مساء اليوم، الأحد، تمهيدًا لإنهاء أوراقه والمشاركة مع منتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.

عبد الرحمن نادر لاعب كرة سلة مصري من مواليد 25 سبتمبر 1993، ولعب من قبل لفريق فونيكس صانز الأمريكي التابع للرابطة الوطنية لكرة السلة NBA.

واستطاع عبد الرحمن نادر قيادة فريقه السابق فونيكس صانز لبلوغ نهائي NBA عام 2021 وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993.

وانتقل عبد الرحمن نادر الذي يجيد اللعب في مركز 3 إلى صفوف فريق فونيكس الأسترالي مطلع الموسم الجاري، وخاض معه حتى الآن 8 مباريات.