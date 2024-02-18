شكرا لقرائتكم خبر عن إيزي إيميكا ينتظر فرمانا طبيا للمشاركة فى المران الجماعى للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النيجيري إيزي إيميكا لاعب وسط النادي المصري قرار الجهاز الطبي للانتظام في المران الجماعي للفريق خلال أسبوع على الأقل، بعد تعافيه من إصابة الركبة التي لحقت به مؤخراً، فيما يتدرب كل من حسن علي وإسلام عطية مع الفريق على فترات في إطار برنامج تأهيلي مخصص للثنائي.

ويواصل إيزي إيميكا برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة التمزق الجزئي فى الرباط الداخلي للركبة، والتى منعته من المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ويعاني المصري من الغيابات التي ضربت خط هجوم الفريق، بعد تأكد غياب صلاح محسن وميدو جابر عن اللقاء المقبل للفريق أمام بلدية المحلة، بسبب الطرد الذي تعرض له الأول في مواجهة الجونة، بينما حصل ميدو جابر على الإنذار الثالث خلال نفس اللقاء ليغيب هو الآخر للإيقاف.

واستعان الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة علي ماهر، بمباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة، التي جمعت الفريقين مساء الخميس الماضي بالدوري، وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ويستهدف جهاز المصري التعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي قبل مواجهة الثلاثاء المقبل.

وعاد الفريق الأول للكرة بالنادي المصري إلى التدريبات باستاد الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة عشرة من الدوري والتي تجمعه مع بلدية المحلة، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع الجونة بهدفين لمثلهما.