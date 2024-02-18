شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يواصل الدفع بـ"دسوقى" فى قلب الدفاع أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على الدفع بمحمد دسوقى فى مركز قلب الدفاع أمام الزمالك، فى المباراة المقرر لها غدا الاثنين، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى Nile.

وتألق محمد سوقى بشكل كبير فى مركزه الجديد كقلب دفاع ونال استحسان إيهاب جلال وكل المتابعين، بعدما عوض رحيل إياد العسقلانى إلى الدورى الروسى، واستبعاد محمد هاشم بعد التوقيع للمصرى.

واستقر إيهاب جلال على مواصلة الدفع باللاعب في قلب الدفاع بجوار محمد نصر بعد تألقه بشكل لافت، على أن يتم الدفع بحاتم سكر في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.

ويعكف إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مشاهدة مباريات الزمالك وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفارس الأبيض بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالدوري بعد الفوز على سيراميكا بالجولة الأخيرة، لاسيما فى ظل عملية الاحلال والتجديد التى مرت على الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 12 هدفاً وتلقت شباكه 15.