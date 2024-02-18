شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد مباريات الجولة الثانية.. منافسة قوية على الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق بتروجت، بقيادة سيد عيد، ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود، بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه وادى دجلة وغزل المحلة صاحبى المركزين الثانى والثالث، بعد مباريات الجولة الثانية للمرحلة الثانية.

ترتيب دورى المحترفين مجموعة الصعود

1 بتروجت 47 نقطة

2 وادى دجلة 39 نقطة

3 غزل المحلة 39 نقطة

4 حرس الحدود 38 نقطة

5 لافيينا 37 نقطة

6 السكة الحديد 35 نقطة

7 طنطا 32 نقطة

8 بروكسى 32 نقطة

9 راية 29 نقطة

10 القناة 28 نقطة

وتعادل بتروجت ولا فيينا بهدف لمثله فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الأسيوطى، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية لمسابقة دورى المحترفين، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ليرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 37 نقطة فى المركز الخامس، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 47 نقطة فى صدارة جدول الترتيب.

وفى إطار مباريات نفس الجولة فرض التعادل السلبى على لقاء وادى دجلة وغزل المحلة، ليرتفع رصيد الأول إلى 39 نقطة في وصافة جدول الترتيب، بينما رفع أبناء المحلة رصيدهم إلى 39 نقطة أيضا في المركز الثالث، كما تعادل حرس الحدود مع راية بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع ، بينما رفع الضيوف رصيدهم إلى 29 نقطة في المركز التاسع .

في الوقت نفسه، واصل السكة الحديد عروضه القوية محققا الفوز الثانى على التوالي على حساب بروكسى بهدفين مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 35 نقطة ويقترب خطوة كبيرة نحو أهل الصدارة مستفيدا من تعادلات اليوم، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 32 نقطة، كما فاز طنطا على القناة بهدف دون مقابل.