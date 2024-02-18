جهاز منتخب مصر يحضر مباراتىّ البنك الأهلى مع زد وبيراميدز والاتحاد

القاهرة - سامية سيد - يحضر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مباراة البنك الأهلي أمام زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري .

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي عقب مباراة البنك الأهلى وزد.

ويعقد حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر اجتماعاً مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

ويخوض منتخب مصر الأول دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية .

واستقر ميكالى، صاحب ذهبية البرازيل فى أولمبياد ريو دي جانيرو، على قائمة الفراعنة المقرر اصطحابها للبطولة المهمة والتى تعتبر خطوة جيدة على طريق الاستعداد للحلم الأوليمبي وينتظر محمود حرب المدير الاداري المنتخب التفاصيل الخاصة بإجراء القرعة ونظام البطولة.