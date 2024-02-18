شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب الوطنى يسيطر على الكرة المصرية مجددا والقطبان وبيراميدز الاستثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد المدرب الوطنى مكانته من جديد على رأس الكرة المصرية بعد تولى حسام حسن مهمة القيادة الفنية لمنتخب مصر بعد فترة تعاقب عليها المدربون الأجانب على أعلى منصب فى الكرة المصرية.

وشهدت الفترة الماضية تولى أكثر من مدرب أجنبى مهمة منتخب مصر، وكان آخرهم البرتغالى روى فيتوريا الذى تم فسخ التعاقد معه بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا في دور الـ16 على يد الكونغو الديمقراطية دون الظهور بمستوى جيد.

حسام حسن مدرب المنتخب

عودة حسام حسن إلى مقعد مدرب المنتخب يتماشى مع سيطرة المدربين الوطنيين على مقاعد التدريب فى الدورى المصرى، بعد ظهور عدد كبير من الأجانب في الدورى المصرى، ليتقلص العدد إلى 3 مدربين فقط.

3 أجانب فقط

وتخلت أندية فيوتشر وفاركو والبنك الأهلى عن المدربين الأجانب وتم تعويضهم بمدربين وطنيين، ليتقلص عدد الأجانب إلى 3 مدربين فى الوقت الحالي، وهم السويسرى مارسيل كولر مع الأهلى، البرتغالى جوزيه جوميز مع الزمالك، الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مع بيراميدز.

وأصبح المدربون المصريون على رأس القيادة الفنية لـ15 ناديا في الدورى كالتالى: إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى، على ماهر مدرب المصرى، عبد الحميد بسيونى مدرب طلائع الجيش، أحمد سامى مدرب سموحة، طارق العشرى مدرب الاتحاد، أيمن الرمادى مدرب سيراميكا، علاء عبد العال مدرب الجونة، مجدى عبد العاطى مدرب زد، أحمد عبد الرؤوف مدرب بلدية المحلة، عمرو حسن مدرب الداخلية، طارق مصطفى مدرب البنك الأهلى، أحمد خطاب مدرب فاركو، السيد ياسين مدرب إنبى، تامر مصطفى مدرب فيوتشر، محمد عودة مدرب المقاولون العرب.