شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الشمس والزمالك مع وادى دجلة فى دور الثمانية بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجريت منذ قليل قرعة دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2023-2024، حيث تقام المنافسات بنظام البلاى أوف.

وكانت منافسات الدور التصنيفي قد انتهت أمس وشهدت تأهل الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة فى التصنيف الأول، وتأهل الصيد والشمس والزهور ووادي دجلة في التصنيف الثاني.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الأهلي x الشمس

سبورتنج x الصيد

سموحة x الزهور

الزمالك x وادي دجلة

وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد قرر تعديل موعد سوبر سيدات الكرة الطائرة ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى .