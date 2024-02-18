شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الشمس والزمالك مع وادى دجلة فى دور الثمانية بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
وكانت منافسات الدور التصنيفي قد انتهت أمس وشهدت تأهل الأهلي والزمالك وسبورتنج وسموحة فى التصنيف الأول، وتأهل الصيد والشمس والزهور ووادي دجلة في التصنيف الثاني.
وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:
الأهلي x الشمس
سبورتنج x الصيد
سموحة x الزهور
الزمالك x وادي دجلة
وتقام منافسات دور الثمانية لدوري سيدات الكرة الطائرة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة بنظام البلاي أوف يومي 29 فبراير الجاري و 1 مارس المقبل وفي حالة وجود مباراة فاصلة تقام 3 مارس.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر قد قرر تعديل موعد سوبر سيدات الكرة الطائرة ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى .
قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.
وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.
ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.
فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.
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