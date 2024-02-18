شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر قمر: ترشيح 5 مصريين بمناصب الكونجرس الأفريقى للطائرة ثقة فى الاتحاد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن ترشيح 5 مصريين فى مناصب مختلفة في انتخابات الاتحاد الأفريقي خلال الكونجرس الذى سيعقد أغسطس المقبل، يؤكد ثقة الاتحاد الأفريقي فى مجلس إدارة الاتحاد المصرى للعبة.

وأضاف ياسر قمر، فى تصريحات صحفية، أن هذه الترشيحات مهمة للغاية لأنها تعكس العلاقات الطيبة لمجلس إدارة الاتحاد المصري بالاتحاد الأفريقي الذي رشح أكثر من مسؤول في المجلس بمناصب قوية.

وأشاد قمر بدعم القيادة السياسية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

وأضاف "قمر" أن اتحاد الطائرة المصري يمر بمرحلة عظيمة فى تاريخ اللعبة، سواء على مستوى النتائج للمنتخبات بشكل عام رجال وسيدات وشباب وناشئين وكذلك الأندية، فضلًا عن النجاح الإداري وتقديم كوادر مميزة في شتى المناصب.

واختتم قمر تصريحاته متمنيًا استمرار دعم الدولة للفوز فى انتخابات الاتحاد الأفريقي والمقرر انعقادها 8 أغسطس المقبل

وكان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة خاطب نظيره المصري من أجل تحديد الأسماء التي يرغب الاتحاد المصري في ترشيحها في لجان الاتحاد الإفريقي في الانتخابات المقبلة.

وأرسل الاتحاد المصري للكرة الطائرة ترشيحاته و التي جاءت كالتالي : ياسر قمر على مقعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري، على منصب عضوية لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي ، وهناء حمزة نائب رئيس الاتحاد المصري لعضوية اللجنة الإعلامية، وترشيح وليد عبد الصمد في عضوية لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري، لعضوية لجنة المدربين بالاتحاد الإفريقي .

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة قد وافق مؤخرا على إقامة البطولة الإفريقية للأندية للكرة الطائرة رجال وسيدات في مصر حيث ينظم النادي الأهلي البطولتين .