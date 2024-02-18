"ضربة البداية" .. حسام حسن يفتتح مشواره في مهمة تدريب منتخب مصر بـ 180 دقيقة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدأ اليوم الأحد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، مهمة تدريب المنتخب الوطني، بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقرر أن يحضر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، مباراة البنك الأهلي مع زد المقرر لها الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري المصري.

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي، المقرر لها في السابعة مساء.

جدير بالذكر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قدم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني بشكل رسمي، حتى عام 2026، في مؤتمر صحفي خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضا:

"لو راجل طلع الشهادة".. ميدو يفتح النار على رئيس اتحاد الكرة: كذاب

"دعوة فرح ".. شوبير يكشف رسالة كهربا التي تقربه من الاعتذار عن المشاركة مع الأهلي أمام ميدياما

"خبر حلو وخبر وحش".. شوبير يكشف تطورات جديدة داخل فريق الأهلي