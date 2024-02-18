"عودة العلاقة التاريخية".. مجلس إدارة الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يقوم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بزيارة نادي الزمالك، غدا الإثنين لتلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

تأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.

الجدير بالذكر أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.

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