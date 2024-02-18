"كان بإمكانه تسجيل ثلاثية".. كلوب يعلق على أداء محمد صلاح أمام برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أشار يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن نجمه المصري محمد صلاح كان بإمكانه تسجيل ثلاثة أهداف، خلال مباراة فريقه أمام برينتفورد أمس بالدوري الإنجليزي.

وتمكن صلاح من تسجيل هدف وصناعة آخر في فوز ليفربول على حساب برينتفورد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الـ25 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "لست مندهشاً من أداء خط هجوم ليفربول في لقاء برينتفورد، والخماسي الهجومي للفريق ساهما في رباعية الفريق في المباراة".

وأضاف: "صلاح عاد للمشاركة مع الفريق بعد غيابه لعدة أسابيع بسبب الإصابة، وكان بإمكانه تسجيل ثلاثة أهداف في المباراة".

وتابع: "صلاح عادة ما ينهي الهجمات في مرمى الخصوم بشكل قوي، ولكن حارس مرمى برينتفورد كان رائعاً".

وتعد هذه هي المشاركة الأولى لصلاح، بعد العودة من الإصابة التي لحقت به، خلال مشاركته مع المنتخب المصري ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويعتبر صلاح اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 24 مساهمة تهديفية، بواقع تسجيل 15 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.