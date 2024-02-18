شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلى فى البروفة الأخيرة قبل الكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد نادي الزمالك لخوض مباراة مهمة مع الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري، ويبحث الفارس الأبيض عن الفوز لخلق دافع إيجابي لدى اللاعبين قبل مواجهة أبو سليم الليبي فى الكونفدرالية.

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س: ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟ ج:يلتقي نادى الزمالك مع الإسماعيلي في السابعة مساء غداً الاثنين، على ستاد الإسماعيلية. س: كيف يفكر جوزيه جوميز فى مواجهة الدراويش؟ ج:يسعى جوميز مدرب الزمالك الجديد لمنح الفرصة للصفقات الجديدة للمشاركة والانسجام مع الفريق من خلال مواجهة الدراويش، لتجهيزهم للقاء المقبل مع أبو سليم الليبي في الكونفدرالية الأفريقية، والاستقرار على التشكيل الأساسي الذي سيخوض اللقاء. س: كيف يعالج جوميز أزمة الجبهة اليسرى فى الزمالك؟ ج:يعمل البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، على تجهيز السنغالي إبراهيما نداي وأحمد عبد الرحيم إيشو للدفع بأحدهما فى الجبهة اليسرى خلال مواجهة الإسماعيلي، بعدما تعرض محمد عبد الشافي للإصابة، وأصبح مركز الظهير الأيسر فى الزمالك بمثابة "صداع" فى رأس جوميز بسبب عدم توفر البدائل، فى ظل إصابة أحمد فتوح، ومؤخراً محمد عبد الشافي، ورحيل عبد الله جمعة

وكان محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق تعرض لإصابة قوية على مستوي الركبة في مران الخميس الماضى، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وجاءت الإصابة بعد كرة مشتركة مع التونسي سيف الدين الجزيري ليسقط "شيفو" مصابًا، ما أدى لقيام اللاعب بالصراخ وعدم قدرته على الخروج من الملعب سيرا على قدميه.

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س: ما هو ترتيب الزمالك في مجموعته بالكونفدرالية؟ ج:يتصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، ويليه أبو سليم الليبي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وفى المركز الثالث ساجرادا برصيد 4 نقاط، ويتذيل سوارالغيني المجموعة دون رصيد. س: ما هو موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي؟ ج:يستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 25 فبراير الجاري فى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات، لفض الاشتباك على صدارة المجموعة