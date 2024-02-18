شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لـ"الخليج 365": استقبال الأهلى غداً سيليق بقيمة القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف منير حسن، مدير العلاقات العامة بنادى الزمالك، أنه يجرى فى الوقت الحالى الاستعداد لاستقبال مجلس إدارة النادى الأهلى بمقر القلعة البيضاء بميت عقبة، والمقرر له غدا الاثنين.

وقال شريف منير فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاستقبال سيخرج بصوة تليق باسم وقيمة كلا الناديين الأهلى والزمالك، خاصة أنها أول زيارة من مجلس الأهلى إلى الزمالك.

ويزور مجلس إدارة النادي الأهلى نادي الزمالك غدًا، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.