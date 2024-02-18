شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان: زيارة الأهلى للزمالك تعكس العلاقة المحترمة بين القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن زيارة مجلس إدارة النادى الأهلى إلى نادى الزمالك، المقرر لها غدا الاثنين، تكشف عن العلاقة الطيبة بين الناديين.

وقال سليمان فى تصريحات لليوم السابع، إن الزيارة تعكس العلاقة المحترمة التى تجمع ناديين كبار يمثلان مصر.

ويزور مجلس إدارة النادي الاهلى نادي الزمالك غدًا، الاثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب. وتأتي هذه الزيارة الودية ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال.

وكان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها فى وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي، والوعكة الصحية للوزير العامري فاروق، نائب رئيس النادي ـــ رحمة الله عليه ــــ ، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل.