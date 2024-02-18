«ترسيخًا للعلاقات الوطيدة».. مجلس الأهلي يعلن زيارة نادي الزمالك غدا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي أن مجلس إدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، سيقوم بزيارة نادي الزمالك، غدا الإثنين، تلبية للدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب.

وقال النادي الأهلي، في بيان له، إن هذه الزيارة الودية "تأتي ترسيخًا للعلاقات الوطيدة بين الناديين الكبيرين وجماهيرهما العريقة على مر العصور والأجيال."

وأضاف البيان: "كان من المفترض أن يلبي مجلس الأهلي الدعوة المشار إليها في وقت سابق، إلا أن الظروف التي ألمت بعائلة الأهلي والوعكة الصحية للراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، ووفاته قبل ثلاثة أسابيع كانت وراء التأجيل."

يشار إلى أن العلاقات المتميزة بين قطبي الرياضة المصرية دائمًا حاضرة في كل زمان ومكان، وكلاهما يحمل تقديرًا كبيرًا للآخر بالرغم من المنافسة الشريفة بين الناديين في مختلف اللعبات الرياضية.

كما أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المواقف الإيجابية التي تعكس أواصر الحب والروح الطيبة بين الكيانات الرياضية الكبيرة التي تسهم في دعم ومساندة كل المنتخبات الوطنية.