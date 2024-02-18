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شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة البنك الأهلى وزد باستاد القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في مباراة البنك الأهلي وزد، التي انطلقت فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.
ويعقد حسام حسن اجتماعاً مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.
جهاز منتخب مصر
واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى السعودية من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .
وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية .
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