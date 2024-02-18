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جهاز منتخب مصر يحضر مباراة البنك الأهلى وزد باستاد القاهرة.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في مباراة البنك الأهلي وزد، التي انطلقت فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.

 

ويعقد حسام حسن اجتماعاً مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.

 

 


جهاز منتخب مصر

 

ويخوض منتخب مصر الأول دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.

واستقر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلى ميكالى فى دورة غرب آسيا الدولية الودية، المقرر إقامتها فى من 18 إلى 26 مارس المقبل، فى إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

 

وتضم البطولة 8 منتخبات أولمبية هى: مصر والسعودية والعراق والأردن والإمارات وتايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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