شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يحضر مباراة البنك الأهلى وزد باستاد القاهرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب، في مباراة البنك الأهلي وزد، التي انطلقت فى الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدوري.

ويعقد حسام حسن اجتماعاً مع روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأولمبى خلال الأيام المقبلة، للتنسيق بين الجانبين بشأن اختيارات اللاعبين قبل معسكر شهر مارس المقبل.



جهاز منتخب مصر

ويخوض منتخب مصر الأول دورة ودية دولية خلال شهر مارس المقبل بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس المقبل، بينما يشارك المنتخب الأولمبى فى دورة غرب آسيا.