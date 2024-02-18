شكرا لقرائتكم خبر عن زد يخطف هدف التقدم على البنك الأهلى فى نهاية الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق زد على البنك الأهلى بهدف دون رد فى الشوط الأول من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile.

سجل أحمد عاطف "قطة" هدف التقدم لفريق زد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، لينهى زد الشوط الأول متقدمًا، ويأتى هذا عكس سير اللقاء الذى استحوذ فيه البنك الأهلى على مجريات الـ 45 دقيقة الأولى.

ويحتل البنك الأهلى المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في لقاء وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 18، في المقابل يحتل زد إف سى المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 11.

وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على حضور مباراة البنك الاهلي أمام زد لمتابعتها من مقصورة استاد القاهرة.