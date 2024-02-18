أرقام مذهلة لـ مرموش في تعادل فرانكفورت مع فرايبورج بـ الدوري الألماني

حصل الدولي المصري عمر مرموش، جناح آينتراخت فرانكفورت، على تقييم ممتاز في مباراة فريقه ضد فرايبورج التي انتهت قبل قليل.

وانتهت مواجهة آينتراخت فرانكفورت، أمام فرايبورج، بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، على ملعب “يوروبابارك”، في الجولة الـ 22 من الدوري الألماني الممتاز.

وسجل الفرعون المصري عمر مرموش هدف فرانكفورت في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، قبل أن صنع الهدف الثاني لفريقه الذي سجله كنوف عند الدقيقة 35.

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وفي الشوط الثاني تمكن مرموش، من صناعة الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 72.

تقييم عمر مرموش أمام فرايبورج:

وبحسب موقع “سوفا سكور” المتخصص في إحصائيات كرة القدم، فقد حصل عمر مرموش على تقييم ممتاز، في مباراة فرايبورج، بـ 8.7 كثاني أفضل لاعب في فريقه آينتراخت فرانكفورت.

ولعب نجم منتخب مصر 86 دقيقة، نجح في تسجيل هدف وصناعة هدفين، وبلغت نسبة أهدافه المتوقعة 0.18، وسدد تسديدة على المرمى.

ونجح مرموش في محاولة مراوغة، ولمس الكرة 32، ومرر 11 تمريرة صحيحة من أصل 15 بدقة 73٪، وأرسل 3 تمريرات مفتاحية، وخلق فرصة كبيرة للتهديف.

وفاز نجم فرانكفورت، في 3 التحامات أرضية من أصل 7، وفي التحام هوائي وحيد، وفقد حيازته على الكرة 16 مرة .

وتمكن عمر مرموش، من تسجيل هدفه التاسع في الدوري الألماني الممتاز، وهو هداف فريقه آينتراخت فرانكفورت بـ”البوندسليجا” هذا الموسم.

ووصل الفرعون عمر مرموش، إلى ثاني أعلى رقم للاعب مصري سجل في موسم واحد بالدوري الألماني، بعدما عادل رقم الأسطورة محمد زيدان مع ماينز موسم 2004-2005.