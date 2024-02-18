الزمالك يصدر بيانًا رسميًا بشأن زيارة مجلس الأهلي للقلعة البيضاء

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الأحد، بيانا رسميا، بشأن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لـ مقر القلعة البيضاء.

وجاء بيان الزمالك، على التحو التالي: “يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.”

وتابع البيان: “ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.”

وأضاف: “ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة”.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أعلن عن نيته زيارة نادي الزمالك؛ غدًا الاثنين وتلبية الدعوة التي تلقاها قبل فترة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، في خطوة تاريخية تأتي بعد غياب حوالي 15 عامًا.