"بتورتة".. استاد القاهرة يحتفل بجهاز المنتخب في مباراة البنك الأهلي وزد

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفل مسئولو استاد القاهرة بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، بتورتة على هامش مباراة البنك الأهلي وزد.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة البنك الاهلي أمام زد التي انطلقت في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة ال١٣ للدوري.

كما يحضر الجهاز الفني للمنتخب مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري باستاد الدفاع الجوي عقب مباراة البنك و زد.

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