"بثنائية بطل إفريقيا".. برايتون يضرب شيفيلد يونايتد بخماسية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برايتون وشيفيلد يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز برايتون على منافسه شيفيلد بنتيجة 5-0 على ملعب برامول لين، حيث سجل سيمون أدينجرا نجم منتخب كوت ديفوار والحاصل على كأس الأمم الإفريقية 2023 هدفين في المباراة.

طرد لاعب شيفيلد "هولجات" في الدقيقة 13.

سجل هدف برايتون الاول، بونانوتي في الدقيقة 20.

سجل هدف برايتون الثاني، داني ويلبيك في الدقيقة 24.

سجل هدف برايتون الثالث، روبينسون "هدف ذاتي" في الدقيقة 75.

سجل هدف برايتون الرابع، أدينجرا في الدقيقة 78.

سجل هدف برايتون الخامس، أدينجرا في الدقيقة 85.

ورفع برايتون رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل شيفيلد المركز الأخير برصيد 13 نقطة.

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