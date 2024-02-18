"صلاح وأسمين بالقائمة".. إنريكي يحدد بدائل مبابي في باريس سان جيرمان



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، قيام المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي لويس إنريكي، بتحديد عدد من اللاعبين للتفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، تعويضاً لرحيل مهاجم الفريق كيليان مبابي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية: "إن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، حدد أربعة لاعبين لتعويض رحيل كليان مبابي خلال الفترة المقبلة".

وأضاف التقرير: "إن قائمة المرشحين ضمت محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، رفائيل لياو لاعب ميلان، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وتابع التقرير: "إن صلاح يعد هو الخيار الأول لفريق العاصمة الفرنسية للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، وفي حال الفشل في عدم التعاقد معه سيكون أحد الثلاثي السابق هو البديل".

وأشارت تقارير صحفية خلال الفترة الماضية، عن إبلاغ كيليان مبابي إدارة باريس سان جيرمان بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.