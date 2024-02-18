تقارير: ليفربول يسعى للتعاقد مع تشافي ألونسو لتولي تدريب الفريق بعقد طويل الأمد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن وجود نية داخل صفوف فريق ليفربول للتعاقد مع تشافي ألونس، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً للألماني يورجن كلوب، الذي أعلن بشكل رسمي رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي: "إن المدير الفني لفريق بايرن ليفركوزن تشافي ألونسو، على رأس قائمة المدربين المرشحين لتولي قيادة فريق ليفربول، خلفاً للألماني يورجن كلوب".

وأضاف التقرير: "إن التعاقد مع تشافي ألونسو سيكون بعقد طويل الأمد، بدايتة من الموسم المقبل".

وينتهي عقد المدير الفني الإسباني، مع فريق بايرن ليفركوزن، حتى عام 2026.

وكان يورجن كلوب أعلن في وقت سابق، رحيله عن تدريب فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي.