"مروان حمدي أساسياً".. التشكيل الرسمي لمباراة بيراميدز أمام الاتحاد السكندري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره الاتحاد السكندري، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي".

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، محمد حمدي.

خط الوسط: وليد الكرتي، بلاتي توريه، محمد رضا "بوبو".

خط الهجوم: مصطفى فتحي، فخري لاكاي، مروان حمدي.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: هشام صلاح، سيف تقى، مصطفى إبراهيم، كريم الديب.

خط الوسط: عمرو صالح، خالد الغندور، ناصر ناصر.

خط الهجوم: شريف رضا، عبد الغني محمد، بينجامين بواتينج.

ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 18 نقطة، فيما يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 19 نقطة.