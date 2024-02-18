شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصدر بيانًا رسميًا للرد على تلبية الأهلى دعوة زيارة النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة نادى الزمالك بيانًا رسميًا للرد على تلبية مجلس إدارة النادى الأهلى لدعوة زيادة مقر القلعة البيضاء، وتحديد غدًا الاثنين موعدًا للزيارة.

وجاء نص البيان كالتالى..

يُثمن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، إعلان مجلس إدارة النادي الأهلي قبول الدعوة لزيارة مقر النادي بميت عقبة غداً الاثنين 19 فبراير، في إطار توطيد العلاقات بين قطبي الكرة المصرية، والتي ترسخت أواصرها على مر السنين والأجيال.

ويؤكد المجلس أنه منذ اليوم الأول في إدارة النادي، أطلق مبادرة لعودة العلاقات القوية والممتدة والتاريخية بين الزمالك والأهلي، ولنبذ كل التصرفات التي تهدف النيل من العلاقة التاريخية التي تربط قطبي الرياضة المصرية، وانطلاقاً من مسؤوليتهما بصفتهما المُساهمين الأكبر في الطفرة الرياضية تماشياً مع التطور الكبير الذي يسود كل المجالات المختلفة في البلاد.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك، أن العهد الدائم بالنادي منذ تأسيسه يقوم نحو العمل على ترسيخ قيم الروح الرياضية والتنافس الشريف مع الجميع، ونبذ التعصب، في إطار الحرص الكامل على الروابط الأخوية بين أطراف المنظومة الرياضية وجهود الدولة التي تهدف إلى المزيد من التكاتف لرفعة المستوى الرياضي لمصرنا الحبيبة.