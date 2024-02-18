شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز والاتحاد السكندرى فى مواجهة الجولة 13 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمباراة الاتحاد السكندري، في إطار لقاءات دوري nile، ويحل الاتحاد ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 13 من بطولة الدوري.

وضم التشكيل كلاً من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - كريم حافظ - أحمد فتحي - إسلام عيسى - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - محمود زلاكة - أحمد توفيق - فيستون ماييلي.

وأعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق الاتحاد التشكيل الذى سيخوض به المباراة، وجاء كالتالى:

المهدى سليمان فى حراسة المرمى - مصطفى إبراهيم - سيف تقا - هشام صلاح - ناصر ناصر - خالد الغندور - كريم الديب - عبد الغنى محمد - شريف رضا - عمرو صالح - بنجامين بواتينج.