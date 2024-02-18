شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يخطف نقطة التعادل من زد ويحرمه من صدارة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خطف البنك الأهلى التعادل مع زد إف سي بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة دوري nile.
سجل أحمد عاطف "قطة" هدف التقدم لفريق زد فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، لينهى زد الشوط الأول متقدمًا، ويأتى عكس سير اللقاء الذى استحوذ فيه البنك الأهلى على مجريات الـ 45 دقيقة الأولى.
وفى الشوط الثانى، كثف البنك الأهلى الضغط من أجل ادراك التعادل، ليسجل محمد رضا لاعب زد هدف بالخطأ فى مرماه بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
بهذه النتيجة يحتل البنك الأهلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقاط بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في 3 مواجهات وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 19، في المقابل يحتل زد إف سى المركز الثانى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 12 مباراة حقق الفوز في 5 مواجهات وتعادل في 6 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 12.
وحرص الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على حضور مباراة البنك الاهلي أمام زد لمتابعتها من مقصورة استاد القاهرة.
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