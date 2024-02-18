شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يوافق على تقسيط مستحقاته على 3 دفعات مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، على تقسيط مستحقاته لدى اتحاد الكرة على 3 دفعات، بعد جلسات مكثفة بين الجبلاية ومحامي المدرب البرتغالي.

وأصر فيتوريا على الحصول على الشرط الجزائي فى عقده كاملا وقيمته 3 أشهر من راتبه بما يساوى 600 ألف دولار.

ونص اتفاق اتحاد الكرة مع محامي المدرب البرتغالي على دفع 200 ألف دولار كل دفعة في نهاية شهور فبراير ومارس وأبريل.

وأطاحت بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التى أقيمت في كوت ديفوار بـ 9 مدربين من مناصبهم بعد الإخفاق فى البطولة وعدم تحقيق النتائج المتوقعة من المشاركة فى البطولة.

وغادر9 مدربين القيادة الفنية للمنتخبات التي شاركت في كأس أمم أفريقيا بعد الخروج من المسابقة، وجاء أبرزهم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذى ودع البطولة من دور الـ16 على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل.

ووجه اتحاد الكرة الشكر للمدرب البرتغالى ومعاونيه، وأسند مهمة تدريب المنتخب للعميد حسام حسن في الفترة المقبلة.